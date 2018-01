Brasil conquista três medalhas no vôlei de praia feminino Na final brasileira da etapa da Noruega do Circuito Mundial de vôlei de praia feminino, Larissa e Juliana conquistaram a medalha de ouro neste sábado, após derrotarem Adriana Behar e Shelda por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/13, em pouco mais de 43 minutos de partida. ?Não começamos bem a competição, mas conseguimos melhorar bastante para chegar ao ouro. Isso foi muito especial, pois foi o primeiro Grand Slam que a gente conquistou", explicou Larissa. Já a dupla formada por Ana Paula e Leila conseguiu conquistar a medalha de bronze na etapa norueguesa após uma bela vitória sobre as alemãs Pohl e Rau por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/16 e 15/13, em quase uma hora de confronto.