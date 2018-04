Brasil curte folga e mira 3 vitórias na Copa do Mundo

Ao ser derrotada pela Sérvia por 3 sets a 1 na última terça-feira, a seleção brasileira caiu para a quarta posição da Copa do Mundo, mas ainda depende apenas de suas forças para assegurar uma das três vagas na Olimpíada pelo fato de que fará um confronto direto com os poloneses, atuais líderes isolados da competição.

"Nos restam três partidas e, nessa última fase, temos que buscar três vitórias. Ainda dependemos só da gente. Teremos um dia de descanso e um dia de trabalho para recarregarmos as baterias para que o grupo se fortaleça para a última fase", afirmou o técnico Bernardinho, que irá comandar nesta quinta um treino no ginásio do jogo contra os iranianos, marcado para a meia-noite (horário de Brasília) da madrugada de quinta para sexta.

Após enfrentar o Irã, o Brasil irá encarar os poloneses às 4 horas (de Brasília) de sábado, antes de fechar a sua participação na competição diante dos japoneses, às 7h20 de domingo. "Dependendo só da gente, sabendo controlar um pouco a questão da ansiedade e trabalhando como grupo, temos condições de tentar e conseguir essa vaga para a Olimpíada. Um dia de folga é o suficiente para que eles (jogadores) descansem um pouco e para solidificarmos algumas coisas, para que possamos unir as forças e, de uma forma bastante coesa, partirmos para essa fase em busca das vitórias", reforçou Bernardinho.

E o treinador já fez um alerta aos seus comandados antes do duelo contra os iranianos. Ele teme que o time possa se iludir com o seu favoritismo diante do rival, que vem sendo a principal surpresa desta Copa do Mundo. "São partidas duras. O Irã tem surpreendido nesta competição, atrapalhando o percurso de alguns times mais fortes e nós precisamos efetivamente dessas vitórias, que só virão se tivermos tranquilidade e serenidade. Precisamos de uma força mental, que vai ser importante para superarmos toda pressão que vai ser essa última fase", finalizou.

O Brasil tem 16 pontos nesta Copa do Mundo e está um atrás da Itália, a terceira colocada. A Polônia lidera com 22, enquanto os russos estão logo atrás, com 21.