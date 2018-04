Brasil derrota a Argentina na Copa do Mundo de Vôlei

O Brasil fez a lição de casa na madrugada desta sexta-feira, 30, e derrotou a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22, 25/16, em jogo pela nona rodada da Copa do Mundo masculina de vôlei. É a oitava vitória consecutiva da seleção na competição. Até agora os meninos perderam apenas para os Estados Unidos na estréia. O jogador Marcelinho foi eleito o melhor em quadra. Os três primeiros colocados da competição garantem vaga para as Olimpíadas de Pequim em 2008. Com a vitória, o Brasil assume a primeira posição, na frente da Rússia. O primeiro set foi bem equilibrado. As duas seleções ficaram quase o tempo todo coladas no placar. A Argentina abriu o placar, graças a um erro de saque de André Nascimento e conseguiu abrir dois pontos. O Brasil reagiu, mas sem conseguir ficar à frente até o oitavo ponto. No primeiro tempo técnico, Bernardinho pediu para os meninos forçarem o saque. Na volta, o Brasil tomou a vantagem no placar e chegou a abrir 3 pontos. Mas os argentinos jogavam de igual para igual e empataram em 14 a 14. Os adversários erraram o saque, mas em uma jogada rápida do meio argentino, conseguiram empatar novamente. O Brasil conseguiu mais um ponto e foi para o segundo tempo em vantagem novamente. Depois a Argentina tomou fôlego e empatou. Mas na reta final, os brasileiros arrancaram e um erro dos rivais deu a vitória para o Brasil, 25 a 20. A seleção jogou melhor no segundo set, apesar da pressão argentina. Os brasileiros abriram vantagem no placar logo no começo e foram para o primeiro tempo técnico tranqüilos. Na volta, os argentinos fizeram pontos importantes, mas não conseguiram encostar. A seleção brasileira ficou cinco pontos na frente, 16 a 11. Depois do segundo tempo técnico, os argentinos reagiram e empataram em 18 a 18. A Argentina não era a mesma do resto da partida. Mas os brasileiros não deram chance e um ataque de Gustavo fechou o set, 25 a 22. O terceiro set foi o melhor para os brasileiros. Mesmo sem a alegria vista nos outros jogos e com a Argentina abrindo o placar, eles viraram e abriram boa vantagem, se firmando logo no início, não dando espaço para o crescimento argentino. No primeiro tempo técnico já eram quatro pontos e a diferença cresceu cada vez mais, chegando a nove. Os argentinos sentiram a pressão da derrota dos dois sets anteriores e não acharam espaço para reagir. No final, a diferença foi de 11 pontos. O Brasil fechou, de longe seu melhor set, em 25 a 16. A vitória confirmou o bom retrospecto brasileiro frente aos argentinos neste ano. Agora são três vitórias em três jogos. Todas por 3 a 0. O Brasil ainda tem dois jogos pela frente. Na madrugada deste sábado, enfrenta a seleção da Rússia em uma briga pelo primeiro lugar na competição. Do duelo entre Brasil e Rússia sai provavelmente o campeão da Copa do Mundo. No domingo, os brasileiros enfrentam os donos da casa. Atualizado às 14 horas para acréscimo de informação