Brasil derrota a China pelo Grand Prix de vôlei feminino A seleção brasileira de vôlei feminino não teve problemas para derrotar na madrugada deste domingo a China, na casa da adversária, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/17, em partida válida pelo Grand Prix. O confronto teve pouco mais de uma hora de duração. O Brasil é a única equipe invicta da competição, com seis vitórias - a Itália, que também estava com 100% de aproveitamento, foi derrotada pela seleção cubana por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/23, 20/25 e 25/18. O próximo jogo da seleção brasileira, que é comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, será realizada no dia 1.º de setembro, justamente contra a seleção italiana. O Brasil busca o hexacampeonato da competição.