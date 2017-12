Brasil derrota a França no Mundial O Brasil ficou muito perto da vaga nas quartas-de-final do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei. Com uma grande atuação, a seleção brasileira acabou com a invencibilidade da França e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/21, neste sábado, em Santa Fé, na Argentina. Líder do grupo J, com duas vitórias em dois jogos - ganhou também da República Checa -, o time do técnico Bernardinho encerra sua participação na segunda fase neste domingo, às 14h10 (horário de Brasília), contra a Holanda.