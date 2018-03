Brasil derrota Alemanha na vôlei A seleção brasileira de vôlei masculino manteve 100% de aproveitamento na Liga Mundial. Neste domingo, em Berlim, o Brasil repetiu a dose e venceu a Alemanha por 3 sets a 1 (25/14, 19/25, 25/23 e 26/24), assim como já tinha feito no sábado. Agora, o time do técnico Bernardinho lidera o Grupo D da competição, com quatro vitórias em quatros jogos disputados.