Brasil derrota dominicanas e segue invicto no Grand Prix A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu, mas derrotou a República Dominicana por 3 sets a 2, nesta sexta-feira, em Macau (China), pela quarta rodada do Grand Prix. O jogo teve as parciais de 25/14, 22/25, 20/25, 25/17 e 15/8. Com a vitória, o Brasil segue invicto na competição após quatro partidas e segue tranqüilo rumo à classificação para a fase final, que será disputada na Itália. Como era previsto, já que as dominicanas tiveram uma grande evolução nos últimos anos, o jogo foi difícil para as brasileiras. Após um primeiro set tranqüilo, a seleção comandada por José Roberto Guimarães foi dominada pelas caribenhas, que surpreenderam e venceram os dois sets seguintes. Com grande atuação de Mari a partir do quarto set, o Brasil melhorou novamente, levou a partida ao tie-break e ganhou com certa facilidade por 15/8. As duas próximas adversárias das brasileiras neste final de semana, também em Macau, prometem complicar bastante. No sábado, a rival será a seleção dos Estados Unidos. No dia seguinte, a parada será contra a China. Na fase anterior, em Tóquio, o Brasil derrotou Japão, Cuba e Coréia do Sul. Na última semana de jogos, a seleção brasileira enfrentará Itália, República Dominicana e Japão.