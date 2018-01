Brasil derrota EUA e vai à final O Brasil disputa neste domingo o título da Copa América Masculina de Vôlei, em Buenos Aires. Na semifinal disputada na noite deste sábado, a equipe do técnico Bernardinho derrotou a seleção dos Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/18. O adversário na decisão sairá do jogo entre Cuba e Argentina.