Brasil derrota Japão na preparação para Mundial de Vôlei No último amistoso de preparação para o Campeonato Mundial Feminino de Vôlei, que será no Japão e começa na próxima terça-feira, o Brasil venceu a seleção japonesa nesta sexta, em Tóquio. Como os técnicos combinaram disputar cinco sets, independente do placar, o jogo acabou 4 a 1 para as brasileiras, com parciais de 25/17, 25/20, 21/25, 25/15 e 15/10. Em busca do seu primeiro título mundial no vôlei feminino, o Brasil estréia terça-feira no campeonato, contra Porto Rico, na cidade de Kobe - o jogo será às 2 horas (horário de Brasília) e terá transmissão da TV Globo. Também pelo Grupo C, a seleção brasileira irá enfrentar Holanda, Estados Unidos, Casaquistão e Camarões. A vitória desta sexta-feira foi a segunda do Brasil nos dois amistosos disputados contra as japonesas - também fez 4 sets a 1 na quarta. ?As meninas melhoram a cada dia. Gostei do treino de hoje com o Japão. É sempre bom jogar com as japonesas, pela velocidade que elas impõem", disse o técnico José Roberto Guimarães. Nos dois amistosos, o Brasil começou com o mesmo time, o que indica a base titular para o Mundial. As jogadoras escolhidas foram Fofão, Sheilla, Mari, Jaqueline, Walewska, Fabiana e a líbero Fabi, mas Zé Roberto garante que isso não importa muito. ?Essa é uma competição muito desgastante e preciso contar com as 12 o tempo todo. Certamente mudarei o time em vários jogos para não sobrecarregar ninguém. Tenho que ter 12 jogadoras prontas e é nisso que estamos trabalhando", explicou o treinador.