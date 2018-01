Brasil derrota o Canadá em torneio feminino de vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou, na noite deste domingo, o Canadá por 3 sets a 0 - parciais de 25/22, 25/21 e 25/12 -, pela quarta rodada da primeira fase da Copa Pan-Americana, que está sendo realizada em Porto Rico. Com o resultado, a equipe dirigida pelo treinador José Roberto Guimarães se recuperou da derrota para as donas da casa na rodada anterior, mas segue em segundo lugar no Grupo A, agora com três vitórias e uma derrota. Nesta segunda-feira, o Brasil fará seu último jogo pela primeira fase. Será contra a fraca seleção de Costa Rica, que ainda não venceu na competição. O torneio em Porto Rico serve de preparação para as disputas do Grand Prix, que começará no final deste mês, e do Mundial do Japão, marcado para os meses de outubro e novembro.