Brasil derrota o Japão no GP de Vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei venceu na madrugada desta sexta-feira o Japão por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/23 e 27/25, pelo Grand Prix, em Manila, nas Filipinas. Na primeira semana do torneio, em Tóquio, o Brasil também derrotou as japoneses por 3 sets a 0. O destaque do Brasil foi a ponta Sassá. Com a vitória, as brasileiras continuam invictas na competição, com quatro vitórias, e lideram o Grupo C, que tem mais um jogo nesta sexta-feira entre Rússia x Alemanha. A próxima partida do Brasil será na manhã deste sábado, às 6h00, com transmissão da SporTV, contra a Alemanha.