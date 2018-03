Brasil derrota Portugal no vôlei A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou hoje Portugal por 3 a 0 (25/23, 25/22 e 25/16) em amistoso preparatório para a Liga Mundial. O Brasil também venceu as seleções da Estônia e Noruega por 3 a 0. A estréia na Liga será contra a Holanda na sexta e no domingo. Hoje, Virna, Gisele, Raquel, Rô e Flúvia, as finalistas da Superliga, apresentaram-se ao técnico da seleção Marco Aurélio Motta.