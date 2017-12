Brasil desafia tabu em Mundiais contra os Estados Unidos Quando entrar em quadra às 2 horas (de Brasília) deste sábado para enfrentar os Estados Unidos, na estréia da segunda fase do Mundial Masculino de Vôlei, o Brasil enfrentará um tabu de 36: foi em 1970 a única vitória brasileira sobre uma equipe norte-americana na competição. Os outros cinco jogos terminaram com vitória dos Estados Unidos, inclusive o último deles, em 2002, na Argentina, a única derrota sofrida pela seleção brasileira antes da conquista do então inédito título. "É uma equipe que sempre nos causa problemas?, avisa o técnico Bernardinho. O grupo lembra que o Brasil sofreu outras duas derrotas recentemente para os Estados Unidos: na primeira fase da Olimpíada de Atenas, em 2004, e na final da Copa América do ano passado, em São Leopoldo (RS). "Eles são um time muito certo taticamente, com boa defesa e volume de jogo. Perdemos um campeonato para eles em casa, e estamos ainda mais motivados para derrotá-los?, assegura o capitão Ricardinho. O Brasil venceu a última partida entre ambos, na Copa dos Campeões do ano passado, além de levar vantagem no confronto histórico, com 68 vitórias em 120 partidas. E Bernardinho não quer saber nem do fato de o rival ter terminado a primeira fase em quarto lugar no Grupo C, com duas vitórias e três derrotas, enquanto o Brasil acabou com o primeiro lugar do Grupo B, com quatro vitórias e apenas uma derrota. "Eles começaram mal o campeonato e souberam mudar isso", diz Bernardinho, lembrando que o time é o mais velho do Mundial, com média de 30,1 anos. Em entrevista ao site oficial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB), o levantador Ricardinho disse que há um pouco de "loucura" na forma de jogar do Brasil e nas comemorações a cada ponto conquistado. "A diferença entre nós a as outras seleções é que sabemos ser loucos na quadra", disse. "É nossa forma de jogar, somos passionais e mostramos isso na quadra." Memória Os jogadores tiraram algumas horas do primeiro dia em Hiroshima, local onde o Brasil disputará a segunda fase do Mundial, para acompanhar um evento realizado pela FIVB no Parque Comemorativo da Paz que recordou o lançamento sobre a cidade da primeira bomba atômica, em 6 de agosto de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Ricardinho e os demais capitães depositaram flores num monumento em memória das vítimas, e depois os jogadores conheceram o Museu da Paz. ?O que mais me impressionou foram as maquetes mostrando a cidade antes e depois da bomba. É como se tivessem passado uma pá na cidade, não sobrou nada?, disse o ponta Dante.