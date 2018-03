Brasil é 100% no quali e terá 10 duplas na 1ª etapa do vôlei de praia em 2017

O Brasil terá dez duplas na chave principal da primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em 2017. Nesta terça-feira, as três parcerias do País - Álvaro Filho/Saymon, Josi/Lili e Bárbara Seixas/Fernanda Berti -, que entraram em quadra pelo qualifying do Major de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, triunfaram e garantiram presença na chave principal.

Álvaro Filho e Saymon venceram os franceses Thiercy e Di Giantommaso por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/16. Josi e Lili bateram as suíças Eiholzer e Gerson por 21/8 e 21/16. Já a medalhista olímpica Bárbara Seixas e Fernanda Berti superaram as checas Rehácková e Dostalova por 21/13 e 21/14.

Antes do qualifying, o Brasil já tinha sete duplas garantidas no Major de Fort Lauderdale. São elas: Ricardo/Harley, Pedro Solberg/Guto, Evandro/André, Alison/Bruno Schmidt, entre os homens, e, Larissa/Talita, Elize Maia/Taiana e Ágatha/Duda na disputa feminina.

A disputa das chaves do torneio norte-americano começa nesta quarta-feira, com 32 duplas em cada naipe divididas em oito grupos com quatro times cada.