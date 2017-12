Brasil é campeão da Liga Mundial O técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, estreou com medalha de ouro no comando da seleção brasileira masculina de vôlei. Hoje, o Brasil conquistou o título da Liga Mundial - ganhou também em 1993 com José Roberto Guimarães no comando -, em sua melhor apresentação no torneio, ao derrotar a Itália por incontestáveis 3 sets a 0 (25/15, 25/22 e 25/19), em Katowice, na Polônia. "Eles mostraram maturidade e consciência. Jogaram com a cabeça, concetrados, sem errar. Eu gostaria que a seleção fosse lutadora e madura e estamos caminhando para isso", declarou o treinador, que também dedicou essa vitória ao filho Bruno, que segunda-feira vai comemorar o 15.º aniversário. "Essa comissão técnica trabalha com o coração e a alma. O que estou sentindo é maravilhoso e não sei explicar", comemorou o capitão Nalbert, autor do último ponto da partida. "Tenho certeza de que esse é apenas o início de uma série de conquistas." A seleção brasileira, que desde outubro de 1999 não conquistava nenhum título de grande importância internacional, desembarca nesta segunda-feira em São Paulo, por volta das 5h10, e Bernardinho seguirá direto para Campinas, onde Bruno e sua mãe, a ex-atleta Vera Mossa, moram. Somente Gustavo e Giba não voltam ao país. Giba, maior pontuador da partida com 18 pontos e também considerado o melhor jogador em quadra, embarca para a Itália, onde defenderá o Ferrara ao lado de Gustavo. "É um ótimo cartão de vistas, mas antes de disputar o Campeonato Italiano, espero ganhar outras vezes com a seleção." Os pódios da Liga Mundial Ano (local) campeão vice 3º lugar 1990 (Osaka) Itália Holanda Brasil 1991 (Milão) Itália Cuba Rússia 1992 (Gênova) Itália Cuba Estados Unidos 1993 (São Paulo) Brasil Rússia Itália 1994 (Roma) Itália Cuba Brasil 1995 (Rio de Janeiro) Itália Brasil Cuba 1996 (Roterdã) Holanda Itália Rússia 1997 (Moscou) Itália Cuba Rússia 1998 (Milão) Cuba Rússia Holanda 1999 (Mar del Plata) Itália Cuba Brasil 2000 (Roterdã) Itália Rússia Iugoslávia 2001 (Katowice) Brasil Itália Rússia