Brasil e Cuba se renovam para GP Brasil e Cuba, com seleções renovadas, fazem a partida de estréia do Grand Prix da Ásia, colocando em quadra, mais uma vez, a maior rivalidade do vôlei feminino mundial - que terminou em uma briga histórica na Olimpíada de Atlanta, em 1996. Na semifinal dos Jogos Olímpicos de Sydney, no ano passado, o Brasil foi tirado da decisão da medalha de ouro pelo mesmo carrasco cubano. A seleção brasileira enfrenta Cuba sexta-feira, às 9 horas, em Hong Kong, China. Completam a rodada China e Japão. Em Suphanburi, na Tailândia, jogam Rússia e Alemanha, Estados Unidos e Coréia. Na fase preliminar, de 3 a 19, o Brasil jogará em Hong Kong e Harbin, na China, e em Tóquio, no Japão. A fase final, de 22 a 26, será em Macau. Das 12 jogadoras cubanas que viajaram para a Ásia apenas três estiveram em Sydney, no ano passado, segundo o técnico Eugenio George. "O objetivo é consolidar uma equipe de alto nível para a Olimpíada de Atenas em 2004", explicou. Mas o time terá a excepcional meio-de-rede Regla Torres, que ficou dez meses longe do vôlei por causa de uma contusão. Regla não deverá ser titular. O técnico lamentou a falta de uma boa passadora - Tamires Aguero, que fazia a função desertou, em maio, depois da Copa das Nações, na Suíça. A seleção brasileira também tem um time renovado, diferente do que enfrentou Cuba em Atlanta e em Sydney, inclusive a comissão técnica. Bernardinho mudou-se para a seleção masculina, com toda a comissão técnica, e Marco Aurélio Motta terá seu primeiro grande desafio. Cuba será rival difícil para a nova geração do Brasil - sem Virna (que não disputa o GP por motivos particulçares) e Leila (que mudou para a praia), as mais experientes do time que foi medalha de bronze em Sydney. Mesmo sem Leila, a musa dos asiáticos, que chegou a ser convidada para estrelar um filme nas Filipinas, o Brasil foi recebido com festa por torcedores chineses na chegada. "Ganhei um CD player quando disputei o Mundial Juvenil na Tailândia, em 1995. O asiático é fanático e quando gosta de alguém se entrega", afirmou a levantadora Fabiana Berto, de 25 anos e 1,79 m, estreante no GP, mas que poderá ser titular - Fofão recupera-se de uma contusão no joelho direito. A atacante Patrícia Cocco, que volta a Ásia (jogou a primeira edição, em 1993), disse que agora "a tietagem é mais explícita".