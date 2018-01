Brasil é destaque no "L?Équipe" A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, que conquistou o inédito título mundial na Argentina este ano, é um dos destaques do ano segundo os leitores do jornal francês "L?Équipe", de acordo com matéria publicada hoje. Em primeiro lugar na opinião dos leitores, como destaque, ficou o Real Madrid, como melhor time de futebol do mundo. A equipe espanhola foi citada por 20,5% dos que votaram. A Seleção Brasileira de Futebol, com seu quinto título na Copa do Mundo, desta vez realizada na Coréia do Sul e no Japão, teve 19,9% dos votos. O terceiro lugar ficou com a Ferrari, escuderia da F-1, com 18%. Na seqüência, os leitores do jornal francês lembraram do título de tênis da Rússia na Davis; do título mundial masculino no basquete, dos iugoslavos; do time inglês do Arsenal, da Seleção de Futebol da Coréia do Sul (quarta colocada na Copa do Mundo), do time canadense de hóquei sobre o gelo, do título mundial do vôlei brasileiro e da equipe alemã feminina de natação dos 4X 100 m livre.