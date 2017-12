Brasil e Rússia passam para fase final da Liga Mundial

O Brasil e a Rússia conseguiram sua classificação para a fase final da Liga Mundial de vôlei, após a disputa do quinto e penúltimo fim de semana de competição. Brasileiros e russos se unem, assim, à Bulgária e Polônia, que já tinham conseguido o mesmo antes. O Brasil selou a liderança do grupo A com duas vitórias no Canadá por 3 sets a 0, e com isso não pode mais ser alcançado pela Finlândia, que também venceu seus dois compromissos na Coréia do Sul e à qual enfrentará no próximo fim de semana, em Espoo. A Rússia certificou seu domínio no grupo C ao se impor em casa nas duas partidas contra Cuba, em ambos os casos por 3 sets a 0, enquanto a Sérvia, que também ganhou no Egito seus confrontos por 3 sets a 0, é agora a segunda, mas sem chances de lutar pela fase final. No grupo D, a Polônia obteve a liderança após ganhar as duas partidas na Bulgária por 3 sets a 1. A Argentina é, junto com o Egito, a única equipe que não obteve nenhuma vitória. Este fim de semana, a China caiu por 3 sets a 0 e 3 sets a 2 e fechará sua participação em casa. O único grupo que não se resolveu ainda é o B, mas os Estados Unidos adquiriram uma vantagem muito importante, após vencer seus dois confrontos no Japão (3 sets a 0 ambos). Assim, os americanos lideram a classificação do grupo com 18 pontos, dois a mais que a França, mas ambos jogaram duas partidas a mais que a Itália, que é a terceira, com 11 pontos. A Itália ainda deve jogar em casa suas duas partidas contra os Estados Unidos e o Japão, e a França viajará no próximo fim de semana para terras japonesas. Assim, restam apenas conhecer duas equipes participantes da fase final, o ganhador deste grupo B e a seleção que a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) pode escolher para completar o sexteto.