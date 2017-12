Brasil é tricampeão do Torneio de Vôlei de Courmayeur A seleção brasileira feminina de vôlei, do técnico José Roberto Guimarães, conquistou neste sábado o tricampeonato do Torneio de Courmayeur, disputado em Valle d´Aosta, ao derrotar a Itália na final por 3 sets a 0 - o Brasil ganhou todos os cinco jogos disputados na competição. Com seriedade e tranqüilidade, o Brasil impôs 25 a 16 no primeiro set. Apoiadas pela torcida, as italianas reagiram no segundo, mas não conseguiram superar as brasileiras e perderam por 26 a 24. Já no terceiro set, a seleção de Guimarães voltou a ter o controle da partida e fechou em 25 a 20. Curiosamente, o Brasil tinha derrotado a Itália nas duas finais anteriores do Torneio de Courmayeur - ambas por 3 a 0. A vitória deste sábado foi a 26ª seguida da seleção brasileira em jogos oficiais - a última derrota foi para a China, no Grand Prix 2005. Já na briga pelo terceiro lugar, as japonesas não encontraram dificuldades para derrotar a seleção da Bulgária por 3 sets a 0 (25/15, 25/21 e 25/12). Tricampeãs, as brasileiras desembarcam no País nesta segunda-feira, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.