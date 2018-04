Brasil encara a Tailândia para esquecer tropeço diante dos EUA

Tentando esquecer a derrota de virada para os Estados Unidos, a seleção feminina de vôlei encara a desconhecida Tailândia na madrugada desta sexta-feira, às 1h35 (horário de Brasília), em partida válida pela terceira fase da Copa do Mundo de vôlei. Este será o primeiro confronto entre as duas seleções, em tal competição. No geral, o Brasil venceu os quatro jogos que fez diante da Tailândia, tendo perdido apenas um set. O último confronto foi no Grand Prix de 2003, com vitória brasileira por 3 sets a 0. Mesmo ciente da fraqueza adversária, o técnico Zé Roberto garante que analisará os vídeos dos jogos da Tailândia: ""Vou estudar através de vídeos as principais características do adversário. Desde quando assumi a Seleção Brasileira, não enfrentamos a Tailândia. Sabemos que é uma partida fundamental para as nossas pretensões. Queremos a vaga olímpica e, quem sabe, o título da Copa do Mundo. Afinal, o time dos Estados Unidos ainda enfrentará a Itália. Faltam seis jogos ainda." Já para a ponteira Jaqueline, a derrota para os Estados Unidos tem de servir como lição para que os erros não se repitam. "A Tailândia é um adversário desconhecido da nossa equipe. Mas todos os jogos são importantes. Na derrota para os Estados Unidos, aprendemos que não podemos deixar o adversário crescer na partida. Independente do adversário, temos de manter o ritmo e não podemos vacilar", explica.