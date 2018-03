Brasil enfrenta a Alemanha no vôlei Com Marcelinho, André Nascimento, André Heller, Gustavo, Dante, Giovane e Escadinha como líbero, a seleção brasileira enfrenta a Alemanha neste sábado, às 9 horas (de Brasília), pelo Grupo D da Liga Mundial. A SporTV mostrará VT às 17 horas. O segundo jogo, domingo, às 6 horas (de Brasília), terá transmissão ao vivo. Rodrigão é outra novidade entre os 12 inscritos. Ricardinho e Henrique estão fora dos jogos contra a Alemanha. Pela mesma chave enfrentam-se Estados Unidos e Holanda. A rodada: Grupo A - Espanha 3 x 0 Itália (25/23, 25/17 e 26/24) e França 3 x 1 Argentina (21/25, 27/25, 25/19 e 25/20); Grupo B - Polônia 1 x 3 Venezuela (19/25, 25/15, 24/26 e 24/26) e Grécia 3 x 1 Rússia (25/18, 27/25, 22/25 e 25/20); Grupo C - Cuba x Japão e Portugal x Iugoslávia.