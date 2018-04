Brasil enfrenta a Itália para se aproximar de vaga em Pequim

A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Itália, na madrugada de terça para quarta-feira, a partir das 3h05 (de Brasília), em jogo decisivo para seus pretensões de ficar entre os três primeiros colocados da Copa do Mundo do Japão e conquistar uma vaga na Olimpíada de Pequim. Uma vitória não só deixa o Brasil muito perto da classificação, como mantém as chances de conquistar o título da Copa do Mundo. A Itália lidera a competição ao lado dos Estados Unidos, com 8 vitórias. O Brasil está isolado em terceiro, com sete vitórias e uma derrota, seguido por Sérvia, Japão e Cuba, todos com seis vitórias e duas derrotas. Depois das italianas, as brasileiras enfrentam as sérvias, na quinta-feira, e se despedem da competição contra as japonesas, na sexta. A Itália é um rival comum do Brasil nos últimos anos. Nesta temporada, foram três jogos, com duas vitórias italianas e apenas uma brasileira, todas em jogos do Grand Prix. Além disso, várias jogadoras do Brasil atuam ou já atuaram no país, por isso a levantadora Fofão sabe que será preciso jogar mais do que o normal. "Eles jogarão baseados em estatísticas, pois isso tenho de tentar fazer um jogo diferente, modificar um pouco, surpreender", diz capitã brasileira. Para a meio-de-rede Walewska, uma jogadora requer atenção especial: a cubana naturalizada Agüero. "Ela é a principal jogadora do time, uma das melhores do mundo e está numa fase muito boa. Mas a conhecemos bem e sabemos a melhor maneira de marcá-la", disse a jogadora, lembrando que o técnico José Roberto Guimarães também trabalha na Itália - treinou o Pesaro na última temporada. "Ele viu de perto todas as jogadoras adversárias durante o Campeonato Italiano, e isso pode ser fundamental." Estatísticas Após as oito primeiras rodadas da Copa do Mundo, várias jogadoras brasileiras se destacam nas estatísticas individuais. Fofão é a vice-líder no ranking das levantadoras, atrás da japonesa Takeshita. A líbero Fabi está em segundo lugar na defesa e na recepção, enquanto Paula Pequeno se destaca nos rankings de ataque (terceira) e bloqueio (sexta colocada). No saque, a meio-de-rede Fabiana é a terceira colocada, uma posição à frente de Sheilla, com Jaqueline em décimo lugar.