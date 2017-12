Brasil enfrenta Alemanha no vôlei As seleções do Brasil e da Alemanha já estão treinando no Recife para os confrontos do fim de semana pela Liga Mundial, última etapa da fase de classificação. Os brasileiros são os líderes do Grupo D e estão garantidos na fase final. Os alemães, eliminados, não ganharam nenhuma partida. Os jogos serão sábado, às 9 horas, e domingo, às 10 horas, no ginásio Geraldão. Estados Unidos e Holanda jogam pela definição do segundo colocado na chave. Os dois primeiros de cada grupo têm vaga assegurada no octogonal decisivo. Porém, se a Polônia, que será o país-sede da final entre os dias 25 e 30, não ficar em entre os dois melhores no Grupo B, tira a vaga do pior segundo colocado no geral. A Polônia é vice-líder da chave B até o momento, atrás da Rússia. Porém, tem campanha idêntica à Grécia (seis vitórias e quatro derrotas), terceira colocada e que no fim de semana enfrenta a fraca Venezuela. A Polônia joga com a Rússia. Clubes - Axé, ex-Banespa, vai atuar no Torray, do Japão. No feminino, o Rexona reforçou a equipe com Sassá (ex-Vasco) e Liza (Força Olímpica).