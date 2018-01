Brasil enfrenta Canadá na Copa América A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta o Canadá, neste domingo, às 16h30 (de Brasília), pela Copa América, em Buenos Aires (Argentina). Na abertura, sexta-feira à noite, os Estados Unidos venceram Cuba por 3 a 1 (16/25, 25/21, 25/14 e 27/25) e neste domingo, às 18 horas, jogam com a Argentina. Os argentinos, sem Marcos Milinkovic (reforçará o time a partir de segunda-feira), venceram o Canadá por 3 a 0 (25/22, 25/23 e 26/24). A ESPN Internacional transmite o torneio ao vivo. No sábado, a seleção do técnico Bernardinho estreou com vitória contra a Venezuela. Venceu os adversários por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/15 e 25/16.