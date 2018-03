Brasil enfrenta Holanda no vôlei feminino O primeiro amistoso de uma série de três com a Holanda, nesta quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), marca o início da preparação da seleção brasileira feminina de vôlei para a temporada. A seleção do técnico Marco Aurélio Motta, reforçada por Virna e Raquel, em relação à temporada passada, terá como desafio principal este ano a disputa da Copa do Mundo, no Japão, em novembro, onde os três primeiros asseguram presença nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. O técnico Marco Aurélio deverá começar o jogo com Marcelle, Raquel, Valeskinha, Fabiana, Virna e Paula, mais a líbero Fabi. Os dois próximos duelos contra as holandesas serão sexta e sábado, nas cidades de Weert e Amstelveen, respectivamente. Os amistosos servem de preparação para a Montreux Volley Masters, entre os dias 3 e 8 de junho, na Suíça. "Enquanto o time não jogar, não teremos a real medida de como se comportará em quadra. Mas a equipe está bem e fez boa preparação. Os amistosos vão servir de preparação para a Montreux que, por sua vez, servirá para nos prepararmos para o Grand Prix", avalia o técnico Marco Aurélio. A comissão técnica não sabe o que esperar da Holanda - as referências da equipe são do ano passado, quando o Brasil venceu, no Mundial, por 3 sets a 1. Apesar de ser início de temporada, o treinador assegura que o time está motivado para as competições do ano. "A equipe está numa fase crescente. Mas estamos apenas no início. Com esses jogos começa a nossa luta neste ano pré-olímpico e as expectativas para a temporada são muito boas." O Grand Prix, tradicionalmente disputado na Ásia, será na Itália, mudança determinada pela Federação Internacional de Vôlei por causa da epidemia de Síndrome Aguda Respiratória Severa. As datas ainda não foram confirmadas, mas a competição terá 12 seleções: Itália, Rússia, China, Alemanha, Holanda, Brasil, Japão, Coréia, Tailândia, Canadá, Estados Unidos e Cuba.