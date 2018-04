Brasil enfrenta o Peru pela Copa do Mundo de vôlei

Com três vitórias em três partidas, a seleção brasileira de vôlei feminino espera continuar com o bom momento na Copa do Mundo e, para tanto, precisa vencer a seleção do Peru nesta terça-feira, às 7h05 (horário de Brasília), em Sendai. Líder da equipe, a experiente levantadora Fofão acredita numa partida complicada diante das peruanas. ""Sabemos que o voleibol peruano está em crescimento e numa fase na qual tenta voltar a formar um time forte. Para o Peru, que conta com a equipe completa aqui na Copa do Mundo, uma vitória em qualquer set será muito importante. Temos de sacar bem, como nas partidas anteriores, o que facilitará o nosso bloqueio e a nossa defesa", afirma a jogadora. Já a ponteira Jaqueline, tida como uma das responsáveis pela reviravolta da seleção brasileira, diz que o foco não pode ser perdido, principalmente após a vitória diante de Cuba, que serviu de 'revanche' da derrota na final do Pan-americano, disputado no Rio de Janeiro. "É preciso ter bastante cuidado na partida contra o Peru, que não tem nada a perder. Não podemos deixar cair o ritmo, principalmente depois de uma partida tão bonita como a que fizemos diante das cubanas." O Brasil luta pelo título inédito da Copa do Mundo, mas o objetivo traçado é a vaga às Olimpíadas de Pequim 2008. Para tanto, a seleção precisa terminar pelo menos na terceira colocação.