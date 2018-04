Brasil enfrenta os EUA na Copa do Mundo

Querendo manter sua invencibilidade, a seleção brasileira de vôlei encara os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, às 7h05 (horário de Brasília), no Sendai City Gymnasium, pela Copa do Mundo de vôlei feminino, que está sendo disputada no Japão. O último confronto entre as duas seleções foi na semifinal dos Jogos pan-americanos do Ri de Janeiro, com vitória brasileira por 3 sets a 0, mas o cenário deve ser bem diferente nesta partida. "Agora será diferente, mais difícil. O time norte-americano não estava completo no Pan. O ataque e o bloqueio são os pontos fortes dos Estados Unidos", afirma Paula. A grande preocupação da equipe brasileira é a experiente Danielle Scott, de 35 anos. "A Dani é uma jogadora de alto nível. Conheço bem o seu estilo e vou passar informações para a comissão técnica, que também sabe quais são as suas principais virtudes. Mas temos de estudar toda a equipe dos Estados Unidos, que está completa e é experiente", completa Paula sobre a jogadora, que joga pelo Finasa/Osasco. Ciente da força brasileira, Scott acredita ter a receita certa para os Estados Unidos vencerem o Brasil: "Temos de forçar o saque. Além disso, é importante que a nossa equipe melhore a recepção e a relação bloqueio-defesa. Já joguei várias vezes contra a Paula e a Natália (suas companheiras no seu novo time, o Finasa/Osasco), e tive a oportunidade de treinar com as duas durante duas semanas e meia este ano. Assim como as jogadoras brasileiras me conhecem, vou passar para a treinadora (a chinesa Lang Ping) as informações necessárias sobre elas." Depois do jogo contra os Estados Unidos, o Brasil encara a Tailândia no dia 9, às 1h35 (horário de Brasília); depois, a adversária será a Coréia do Sul, às 7h05, no dia 10. No dia seguinte, a seleção brasileira enfrenta a República Dominicana, também às 7h05, encerrando sua participação na terceira fase.