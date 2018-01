Brasil enfrenta Polônia no vôlei A seleção brasileira feminima de vôlei enfrenta amanhã a Polônia, no Complexo Miécimo da Silva, em Campo Grande, no 6.º e último amistoso antes do embarque para o Grand Prix da Ásia, em agosto. Hoje, a seleção venceu a Polônia por 3 sets a 0 (25/16, 25/15 e 25/17). A seleção masculina será homenageada em São Paulo, pela vitória da Liga Mundial 2001. Depois vai para São Caetano onde jogará o Torneio Classificatório para o Mundial da Argentina.