Brasil enfrenta rival desconhecido A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta a República Checa nesta sexta-feira, às 16h10 (horário de Brasília), no ginásio do Unión, em Santa Fé, na abertura da segunda fase do Mundial da Argentina. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV. O técnico Bernardinho admite que não conhece o adversário, mas prevê dificuldades. "É a única equipe que não conhecemos", avisou. "Não fez boa campanha na primeira fase, mas está crescendo e pode surpreender." A vitória é fundamental para o Brasil continuar lutando pela classificação, pois ainda enfrentará França e Holanda, rivais tecnicamente mais fortes. O vôlei da República Checa teve o auge nas décadas de 50 e 60, com a conquista de dois mundiais, em 1956 e 1966, e duas medalhas olímpicas, em 1968 (bronze) e 1972 (prata). O destaque do time checo é o treinador argentino Julio Velasco, que comandou a vitoriosa seleção da Itália na década de 90. "Ele merece respeito e é muito experiente, pois comandou o vôlei italiano por muitos anos", elogiou Bernardinho. Zapletal é o melhor jogador da República Checa e o 6º melhor levantador na estatística do Mundial. Com um elenco jovem, com média de 24 anos, os checos querem continuar surpreendendo. "O Brasil é um time forte. Somos uma equipe pequena, chegamos a esta fase e não temos nada a perder", disse Velasco, mostrando humildade. A seleção brasileira teve problemas na viagem de Córdoba a Santa Fé. O avião atrasou e a delegação levou 9 horas para percorrer os 350 Km entre as duas cidades. A equipe treinou na manhã desta quinta-feira no Ginásio do Unión de Santa Fé e o técnico Bernardinho praticamente definiu os titulares. Nalbert deve começar a partida em lugar de Dante. O time mais provável é Maurício, André Nascimento, Nalbert, Giba, Henrique, Gustavo e o líbero Sérgio Escadinha. Também pelo grupo do Brasil, jogam nesta sexta-feira França x Holanda, às 19h30 (horário de Brasília). Mais seis partidas completam a primeira rodada da segunda fase do Mundial: Itália x Bulgária e Argentina x Japão (grupo G); Portugal x Espanha e Polônia x Rússia (grupo H); Iugoslávia x Grécia e Estados Unidos x China (grupo K).