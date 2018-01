Brasil enfrenta uruguaias no vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei pega neste sábado, às 17 horas, o Uruguai na última partida da etapa de classificação do Campeonato Sul-Americano, em Buenos Aires, Argentina. A decisão do título será domingo, entre as duas equipes com melhor aproveitamento na competição, e a seleção vencedora conquista uma vaga para a Copa dos Campeões, em novembro, no Japão.