Brasil enfrentará a China nas quartas O Brasil vai enfrentar a China nas quartas-de-final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, na Alemanha. Com a vitória sobre a Holanda por 3 a 1, neste domingo, a seleção brasileira ficou em segundo lugar do grupo G, atrás dos Estados Unidos. O time do técnico Marco Aurélio Motta já enfrentou as chinesas na primeira fase da competição e perdeu por 3 sets a 1. A partida entre as duas equipes acontece na quarta-feira, em Stuttgart. "Começamos bem, mas cometemos muitos erros no segundo set. O terceiro set foi nervoso para os dois times, mas a vitória deu tranqüilidade para as nossas jogadoras no quarto set", avaliou o técnico Marco Aurélio Motta, depois da vitória sobre a Holanda. "Sabíamos que esta era a partida da classificação. A vitória foi importante para trazer de volta a auto-estima da nossa equipe", afimou Karin, capitã do time brasileiro. Depois da realização da última rodada da segunda fase do Mundial, neste domingo, todos os confrontos das quartas-de-final foram definidos. Com a surpreendente derrota para a Coréia do Sul, por 3 a 0, a China ficou em 2º lugar do grupo F e enfrentará o Brasil. Já as sul-coreanas jogam contra a Itália, que derrotou a Grécia por 3 a 0 e garantiu a vaga com a terceira colocação na chave E. Ainda no E, a Rússia ganhou de Cuba por 3 a 1 e ficou com o primeiro lugar. Agora, jogará contra a Bulgária, que foi terceira colocada do grupo F após vencer Porto Rico por 3 a 0. Enquanto isso, as cubanas ficaram em segundo na chave e enfrentarão os Estados Unidos, que fizeram 3 a 0 sobre a anfitriã Alemanha na rodada deste domingo.