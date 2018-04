Brasil espera jogos duros na fase final do Grand Prix

O Brasil estreia na fase final do Grand Prix nesta quarta-feira às 3h30 (de Brasília), em Tóquio, no Japão, contra a Rússia, sexta melhor campanha da primeira fase e a pior entre as finalistas, com três derrotas em nove jogos. Mesmo com o baixo retrospecto do adversário, o técnico brasileiro José Roberto Guimarães pede respeito. Para ele, todas as partidas agora serão complicadas.

Veja também:

Brasil estreia contra a Rússia na fase final

"Nesta fase final, não tem só uma ou duas equipes que precisem de uma atenção maior. Todas são perigosas", afirmou o treinador. Embora o retrospecto russo não tenha sido dos mais favoráveis na primeira fase, a seleção europeia venceu três de sete partidas contra o Brasil com Zé Roberto como técnico e pode empatar o histórico se vencer na quarta-feira.

A líbero Fabi concordou com Zé Roberto sobre a dificuldade dos próximos jogos, mas garantiu que o Brasil está preparado para encarar as rivais. "As seis melhores equipes chegaram nessa fase final do campeonato. E nós estamos preparadas para enfrentar todos os nossos adversários. Queremos levar o octa para o Brasil", afirmou Fabi.

O Brasil venceu todos os seus nove jogos e terminou a primeira fase como primeiro colocado. Depois de encarar a Rússia, o Brasil volta às quadras na madrugada de quinta-feira para enfrentar a China. Já as russas terão pela frente as japonesas.