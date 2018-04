Brasil estréia com derrota para os EUA na Copa do Mundo

A seleção do Brasil não conseguiu se impor diante dos Estados Unidos e perdeu, neste domingo, por 3 sets a 0 em sua estréia na Copa do Mundo de vôlei, com parciais de 26/28, 28/30 e 20/25, em uma disputada partida de 1h39min de jogo. Em seu primeiro desafio da competição, que garante vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 para as três melhores equipes, os brasileiros sofreram com a força do ataque dos EUA e não conseguiram impor seu ritmo, em uma partida bastante equilibrada. O ponta Giba foi o maior pontuador, com 11 pontos. A equipe do técnico Bernardinho - atual campeã da competição - começa bem o primeiro set, saindo na frente no placar, com forte ritmo de jogo. No entanto, os muitos erros de ataque dos brasileiros acabam dando espaço para a reação dos EUA, que forçam o saque e passam à frente. Em um final de set disputado, os americanos fecham a primeira parte em 28 a 26 e deixam o Brasil em desvantagem. Os Estados Unidos abrem o placar e mantêm a vantagem no segundo set, enquanto o bloqueio do Brasil não consegue parar o ataque americano. Os brasileiros reagem e chegam a virar no marcador, mas cometem erros e deixam os EUA encostarem, iniciando uma disputa apertada - com sucessivos empates no placar - que duraria até o final do set. Apesar de ter tido a chance do set point, o Brasil perde a chance de deixar tudo igual na partida e os EUA fecham em 30 a 28 o segundo set, que durou 34 minutos. O Brasil segue forçando o jogo no terceiro set, em uma tentativa de ganhar a terceira parte da disputa e manter a chance de vencer a partida, mas não consegue impor seu ritmo frente à forte seleção americana. Os EUA iniciam com vantagem, e logo conseguem abrir uma boa diferença. Os brasileiros não conseguem mais encostar e acabam perdendo o terceiro set e, em conseqüência, a partida, selando a estréia com derrota para os comandados de Bernardinho. A próxima partida do Brasil, pela primeira fase da Copa do Mundo, será nesta segunda-feira contra a seleção da Espanha. O Brasil está no Grupo B da competição, ao lado de Estados Unidos, Espanha, Bulgária, Egito e Porto Rico. Brasil 0 x 3 Estados Unidos Brasil: Marcelinho, Giba, Dante, André Nascimento, Gustavo, Rodrigão e Serginho (líbero). Entraram Bruninho, Murilo, André Heller e Anderson. Técnico: Bernardinho. EUA: Ball, Lee, Stanley, Priddy, Salmon, Millar e Lambourne (líbero). Entraram Gardner e Rooney. Técnico: Hugh McCutcheon. Local: Matsumoto City General Gymnasium, em Matsumoto (Japão).