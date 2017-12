Brasil estréia com vitória na 2ª fase do Mundial de Vôlei Na estréia da segunda fase do Campeonato Mundial do Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei derrotou, no final da madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília), a equipe do Azerbaijão por 3 sets a 0 - com parciais de 25/19, 25/21 e 25/23. Agora com oito pontos - quatro vitórias em quatro jogos -, o Brasil lidera o Grupo F, que é disputado na cidade de Osaka. "Fizemos um bom jogo. Corremos algum risco apenas no terceiro set, quando o time deu uma parada, mas logo se recuperou. O bloqueio e a defesa estiveram bem", analisou o técnico José Roberto Guimarães, logo após a partida. A levantadora titular Fofão foi mais uma vez poupada por causa de dores musculares e Carol Albuquerque jogou a maior parte do tempo. Na próxima rodada, a seleção brasileira terá pela frente a China, que é a atual campeã olímpica. A partida será disputada a partir das 5 horas de quinta-feira, com transmissão pela TV Globo e pela SporTV. Depois, as adversárias serão Alemanha e Rússia. Ao final da segunda fase, as duas primeiras colocadas estarão classificadas para as semifinais da competição.