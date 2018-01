Brasil estréia contra a Bulgária na fase final da Liga Mundial A seleção brasileira de vôlei masculino fará sua estréia na fase final da Liga Mundial contra a Bulgária, nesta quarta-feira, às 7 horas (horário de Brasília), em Moscou. Como melhor time da fase de classificação, com 12 vitórias em 12 jogos, o Brasil está no Grupo F formado pelos búlgaros e pela Itália, que ficou em terceiro lugar no Grupo A da fase de classificação e recebeu, nesta segunda-feira, um convite da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) para jogar a etapa decisiva da competição. Na quinta, também a partir das 7 horas, a equipe dirigida pelo técnico Bernardinho terá pela frente os italianos, que detêm oito títulos da Liga Mundial - o Brasil já tem cinco. No dia seguinte, os brasileiros jogarão contra a Rússia, a dona da casa, às 13 horas. Os russos estão no Grupo E ao lado de Sérvia e Montenegro e França. Cada seleção fará três partidas e as duas melhores de cada chave se classificarão para as semifinais, que acontecerão no sábado. A grande decisão será no domingo. Confira a tabela da fase final da Liga Mundial: Grupo E: Rússia, Sérvia e Montenegro e França Grupo F: Brasil, Bulgária e Itália Quarta-feira (23/08) Brasil x Bulgária França x Itália Rússia x Sérvia e Montenegro Quinta-feira (24/08) Itália x Brasil Sérvia e Montenegro x Bulgária França x Rússia Sexta-feira (25/08) Bulgária x Itália Sérvia e Montenegro x França Rússia x Brasil Sábado (26/08) - Semifinais 1.º Grupo E x 2.º Grupo F 1.º Grupo F x 2.º Grupo E Domingo (27/08) Vencedor x Vencedor (final) Perdedor x Perdedor (3.º lugar)