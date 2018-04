Brasil estreia contra a Rússia na fase final do Grand Prix

Começa na madrugada desta quarta-feira a fase final do Grand Prix feminino de vôlei, que será disputada em Tóquio, no Japão. Grande favorita ao título, a seleção brasileira estreia às 3h30 (de Brasília) contra a Rússia, rival de tradição que não vive um bom momento.

Brasil espera jogos duros na fase final

Enquanto o Brasil ganhou as nove partidas que disputou na competição e até o momento é o único time com 100% de aproveitamento, as russas foram superadas em três dos nove confrontos e se classificaram apenas na sexta e última vaga.

Mesmo assim, o técnico José Roberto Guimarães espera encontrar dificuldades. "É um time perigoso, com características totalmente diferentes das equipes que enfrentamos nas três primeiras fases. Joga com as bolas mais altas da competição, e tem um bloqueio alto e pesado. Será um ótimo teste para nós", declarou.

OS JOGOS DA FASE FINAL Quarta-feira, 19 de agosto Holanda x China Brasil x Rússia Japão x Alemanha Quinta-feira, 20 de agosto Holanda x Alemanha China x Brasil Japão x Rússia Sexta-feira, 21 de agosto China x Rússia Brasil x Alemanha Japão x Holanda Sábado, 22 de agosto Alemanha x Rússia Brasil x Holanda Japão x China Domingo, 23 de agosto Alemanha x China Rússia x Holanda Japão x Brasil

A cada duelo contra as russas, a seleção se depara com a inevitável recordação da derrota por 3 sets a 2 na semifinal dos Jogos de Atenas (2004). "Aquilo já passou. Não podemos ficar lembrando sempre daquela derrota", afirmou Zé Roberto. Em busca do quinto Grand Prix como técnico (no total o Brasil já tem sete títulos na história do campeonato), o treinador diz que a receita para vencer é a regularidade. "É luta contra o cansaço. Serão cinco partidas seguidas em que não se pode perder."

FASE FINAL

A rodada desta quarta será completada com mais dois jogos. A Holanda jogará contra a China e o Japão receberá a Alemanha. As seis seleções entram nesta fase final em condições iguais, ou seja, zeradas. As equipes enfrentam-se entre si e o título caberá ao time de melhor campanha.

Nesta reta decisiva do Grand Prix, as equipes jogarão todos os dias, até domingo. Na quinta-feira, o Brasil enfrentará a China. Na sexta, a Alemanha. No sábado, o time medirá forças com a Holanda e no domingo o Japão será o adversário das brasileiras. (com O Estado de S. Paulo)