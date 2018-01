Brasil estréia na fase final do Grand Prix contra a Rússia O primeiro adversário do Brasil na fase final do Grand Prix feminino de vôlei será a Rússia, de acordo com a tabela divulgada nesta segunda-feira pela Federação Internacional. Os jogos serão realizados de quarta a domingo, em Reggio Calabria, na Itália. As brasileiras estréiam já nesta quarta-feira, ao meio-dia (de Brasília). As equipes foram divididas em dois grupos. No A, estão China, Cuba e Itália. No B, Brasil, Rússia e Japão. O grupo comandado por José Roberto Guimarães está invicto na competição - tem nove vitórias na fase classificatória -, a melhor campanha da primeira fase. Tabela da fase final do Grand Prix Quarta-feira Brasil x Rússia (Grupo B) - 12h30* China x Cuba (Grupo A) - 15h30 Quinta-feira Rússia x Japão (B) - 12h30 Cuba x Itália (A) - 15h30 Sexta-feira Japão x Brasil (B) - 12h30 Itália x China (A) - 15h30 *Horários de Brasília