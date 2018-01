Brasil estréia no Mundial de Vôlei A seleção brasileira masculina de vôlei estréia neste domingo no Mundial da Argentina contra a Venezuela, às 14h10 (horário de Brasília), no Ginásio Orfeo, em Córdoba, buscando o título inédito. O jogo será transmistido ao vivo pela SporTV. A partida faz parte do Grupo E, que terá também o confronto entre Estados Unidos x Egito. O técnico Bernardinho alertou o elenco sobre as dificuldades da partida. "A Venezuela faz um bom trabalho nas categorias de base e possui jovens talentos. Eles não têm nada a perder e podem endurecer a partida. O estilo de jogo se assemelha ao de Cuba", analisa. O elenco brasileiro chegou na tarde de sexta-feira à Córdoba, depois de três semanas treinando no Rio. Nos últimos amistosos, foram duas vitórias sobre o Japão, além de uma derrota e uma vitória contra a França. De acordo com o técnico Bernardinho, as partidas foram importantes para observar os reservas. A atuação de Ricardinho, Anderson e Dante agradou ao treinador. "Essa é uma virtude da equipe: posso contar com peças de reposição, que não deixam o nível técnico cair." Para enfrentar a Venezuela, Bernardinho deve escalar Maurício, Nalbert, Giba, André Nascimento, Henrique e Gustavo e o líbero: Sérgio Escadinha. Com uma equipe jovem e tendo o atacante Gómez como destaque, a Venezuela quer ser uma das revelações do Mundial. Os venezuelanos não disputam um Mundial desde 1990 e têm como maior objetivo a classificação para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Mas a equipe pretende aproveitar a chance de brigar com os melhores do mundo. "Levar o país à Olimpíada é uma obsessão. Isso será possível se continuarmos nessa linha de trabalho", disse o técnico cubano José David Suárez, no cargo há dez anos. Imprevisto - O meio-de-rede Rodrigão não viajou sexta-feira para a Argentina. O jogador esqueceu o passaporte e como não tem carteira de identidade, não pôde embarcar. Rodrigão chegou à Argentina somente neste sábado. O incidente alterou os planos do técnico Bernardinho. "Pensava em começar com o Rodrigão como titular na estréia. Mas deverei começar com o Henrique e o Gustavo."