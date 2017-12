Brasil fica em 2º lugar no Mundial Com a vitória sobre o Egito por 3 sets a 0, nesta terça-feira, a seleção brasileira masculina de vôlei ficou em segundo lugar no grupo E e passou para a segunda fase do Mundial. Os primeiros colocados foram os Estados Unidos, que derrotaram a Venezuela também por 3 a 0. O Brasil estará agora na chave J e volta a jogar na sexta-feira, na cidade argentina de Santa Fé. O Egito foi um adversário fácil para a seleção brasileira. Tanto que o técnico Bernardinho aproveitou para dar ritmo a jogadores que estavam no banco. Giovane atuou no lugar de Giba e Nalbert entrou na posição de Dante. ?Infelizmente não podemos ter um parâmetro de como foi nosso jogo porque o Egito é fraco. Contra os Estados Unidos? Esse foi um jogo para esquecer. A derrota incomodou, mas não muda nada. O Mundial é longo e existe um equilíbrio entre os times?, disse Giovane. Nos três jogos da primeira fase, o Brasil venceu os egípcios e os venezuelanos, perdendo apenas para os norte-americanos. Nalbert, o capitão do Brasil, voltou ao time após seis jogos ? não atuou nos quatro amistosos preparatórios e nas duas primeiras partidas do Mundial, por causa de uma contusão no ombro esquerdo. Na vitória sobre o Egito, ele foi regular ? marcou 11 pontos. ?Estava ansioso para voltar. Temos de nos preparar para os próximos desafios. Quero ajudar como puder. Tenho a certeza de que todos serão importantes nas próximas rodadas, quando vamos decidir nosso futuro no campeonato.? Bernardinho lembrou que Nalbert, uma peça importante para o time, estava mais de dez dias parado e só treinou com o grupo na Argentina. ?Foi importante jogar para ganhar ritmo de jogo. Mas ainda não está 100%. Espero poder contar com ele em melhores condições na segunda fase?, explicou o treinador.