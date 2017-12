Brasil fica sem Janina no GP da Ásia A meio-de-rede Janina terá de submeter-se a cirurgia no joelho direito. Após desembarcar hoje em Tóquio, a jogadora passou por uma série de exames, entre eles ressonância magnética. Durante o confronto com o Japão, no Grand Prix, Janina se machucou ao defender um ataque adversário. "Ela sofreu lesão do menisco medial, do ligamento colateral medial e também um estiramento do ligamento cruzado anterior", explica Carlos Moura, médico da delegação brasileira. "Se é para entrar na faca, vamos logo", disse Janina, que chega amanhã ao Brasil. A partir de sexta-feira, a seleção faz mais três jogos, ainda pela fase de classificação do GP. Os adversários são Coréia do Sul, Japão e Rússia.