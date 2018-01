Brasil ganha 6 medalhas no vôlei de praia e bate recorde O Brasil fez a festa na etapa francesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, Ricardo e Emanuel garantiram a medalha de ouro após derrotarem Márcio e Fábio Luiz por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 14/21 e 15/12, em pouco menos de uma hora de confronto. Essa foi a 23ª conquista da dupla em 48 torneios disputados. A disputa pelo bronze também ficou entre brasileiros: a dupla Pedro e Franco passou por Luizão e Nalbert por desistência - Nalbert sentiu uma contusão na coxa. As conquistas na França trouxeram um recorde para o Brasil, que chegou à marca de 502 medalhas na categoria (somando as conquistas masculinas e femininas), com 190 de ouro, 162 de prata e 150 de bronze. Os Estados Unidos estão em segundo lugar no ranking de medalhas, com 228. O Brasil também faturou todas as medalhas na chave feminina. Larissa e Juliana levaram o ouro ao baterem Adriana Behar e Shelda por 2 sets a 0 (21/19 e 25/23). Na disputa do bronze, Ana Paula e Leila passaram sobre as chinesas Wang e Tian Jia por 2 a 1 (21/19, 17/21 e 20/18). Conquistar seis medalhas numa mesma etapa não é novidade para o Brasil. Na última semana, na Noruega, os brasileiros já haviam conquistado esse feito. A liderança no ranking mundial masculino é da dupla Ricardo e Emanuel, com 4.300 pontos. Já no feminino, Larissa e Juliana estão na ponta, com 2.860.