Brasil ganha a 2ª na Liga Mundial A seleção brasileira de vôlei masculino ficou muito perto da vaga nas semifinais da Liga Mundial. Nesta terça-feira, em Katowice, na Polônia, o Brasil derrotou a Iugoslávia por 3 sets a 1 (19/25, 25/15, 25/19 e 25/21) e somou a sua segunda vitória na fase final da competição. Na quarta-feira, o time do técnico Bernardinho enfrenta a França e precisa vencer apenas um set para garantir a classificação no grupo E, sem depender de outro resultado. No outro jogo do grupo do Brasil nesta terça-feira, a Polônia derrotou a França por 3 sets a 2 e manteve suas chances de classificação - precisa vencer a Iugoslávia na última rodada. Pela chave F, Cuba venceu a Rússia também por 3 a 2 e a Itália ganhou da Holanda por 3 a 1. A seleção da Iugoslávia é a que mais evoluiu no vôlei mundial nos últimos anos. Depois da medalha de bronze nos Jogos de Atlanta, em 96, os iugoslavos chegaram ao primeiro lugar do pódio na Olimpíada de Sydney, no ano passado. Agora, já somam duas derrotas na fase final da Liga. No jogo desta terça-feira, o Brasil errou muito no primeiro set, esteve na frente no marcador uma única vez e os iugoslavos fecharam com facilidade (25/19). Mas, a partir do segundo set, a seleção brasileira impôs o seu volume de jogo e ganhou as três parciais seguidas. O atacante Giba foi escolhido como o melhor jogador da partida. A França será a adversária do Brasil nesta quarta-feira, às 15 horas (com transmissão da TV Globo e SporTV), no mesmo ginásio Spodek, na cidade polonesa de Katowice. A Polônia enfrenta a Iugoslávia na outra partida da chave E.