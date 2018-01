Brasil ganha da Alemanha no Mundial A seleção brasileira de vôlei feminino conseguiu uma importante vitória sobre a Alemanha, por 3 sets a 0 (25/20, 25/23 e 25/22), neste sábado, na cidade alemã de Riesa. Com isso, o Brasil só precisa ganhar da Holanda, a partir das 9 horas de domingo (horário de Brasília), para garantir uma vaga nas quartas-de-final do Campeonato Mundial. Depois de perder para a experiente equipe dos Estados Unidos, sexta-feira, por 3 sets a 0, a seleção brasileira precisava vencer a Alemanha para continuar com chances de seguir no Mundial. O Brasil está no grupo G, junto dos EUA, Alemanha e Holanda. Nesta fase, os dois primeiros colocados de cada uma das três chaves e os dois melhores terceiros colocados avançam na disputa. "Brasil e Alemanha faziam um jogo de vida ou morte, decisivo", disse Sheilla, lembrando que as alemãs também haviam perdido na sexta-feira, para as holandesas. "Entramos determinadas, conhecíamos bem o time delas e demos o troco na hora certa", completou a jogadora brasileira. Correndo risco de ser eliminado, o Brasil fez sua melhor partida no Mundial, com agressividade, coragem e cheio de confiança. No último set, as alemãs chegaram a abrir cinco pontos de vantagem. Mas numa reação excelente, o renovado time do técnico Marco Aurélio Motta virou o jogo, calando a torcida no ginásio de esportes de Riesa. Neste domingo serão conhecidos os oito países que disputarão as quartas-de-final. O Brasil joga em Riesa mesmo, contra a Holanda, às 9 horas (horário de Brasília), e a Alemanha enfrenta o time norte-americano logo depois. Favoritas - Ainda neste sábado, as duas maiores favoritas para ficar com o título, Rússia e China, venceram seu segundo jogo dessa fase da competição. As russas, pelo grupo E, passaram fácil pela gregas, estreantes no Mundial, por 3 a 0, enquanto a China, grupo F, em Stuttgart, não teve dificuldades igualmente para derrotar Porto Rico por 3 a 0. Seu técnico, no entanto, Chen Zhonghe, comentou não ter gostado muito do time: "Cometemos erros que contra adversários mais fortes podem nos custar caro."