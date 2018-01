Brasil ganha da Argentina no vôlei A seleção brasileira de vôlei masculino passou fácil pela Argentina, nesta quinta-feira à noite, em Buenos Aires, na última rodada da primeira fase da Copa América. O time do Brasil, dirigido por Bernardinho, venceu os argentinos por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/19 e 25/19, e garantiu o segundo lugar na classificação geral do torneio - atrás apenas de Cuba. Nos outros jogos desta quinta-feira na Copa América, Cuba manteve a invencibilidade ao derrotar a Venezuela por 3 sets a 1 (25/17, 25/15, 22/25 e 25/19) e os Estados Unidos venceram o Canadá por 3 a 0 (25/18, 25/17 e 25/17), conseguindo a última vaga nas semifinais. No sábado, o Brasil enfrenta os Estados Unidos nas semifinais do torneio, enquanto Cuba jogará contra a Argentina. Os vencedores fazem a final no domingo.