Brasil ganha da Austrália no Mundial A seleção brasileira de vôlei feminino derrotou a Austrália por 3 sets a 0 (25/19, 25/17 e 26/24), neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Mundial disputado na Alemanha. Agora, o Brasil precisa vencer apenas um set nos dois próximos jogos para poder garantir uma das vagas do grupo D para a segunda fase. Nesta segunda-feira, o confronto é com a Grécia, às 9 horas (horário de Brasília). E na terça, com a Tailândia. A líder do grupo D é a China, que derrotou o Brasil no sábado e venceu a Tailândia por 3 a 0 neste domingo. Em outras partidas da terceira rodada: grupo A - Japão 3 x 0 México e Bulgária 3 x 0 Alemanha; grupo B - Cuba 3 x 0 Holanda e Coréia do Sul 3 x 0 Canadá; grupo C - Porto Rico 3 x 2 Argentina, Estados Unidos 3 x 0 República Dominicana e Rússia 3 x 0 Quênia. Para o técnico Marco Aurélio Motta, a queda de rendimento do Brasil no último set da partida contra a Austrália foi causada pelas substituições que ele fez no time. ?É importante colocar as jogadoras reservas em quadra para que elas adquiram ritmo de jogo. Mexi bastante e acho que mudei até demais. As substituições acabaram alterando o nosso padrão de jogo. Sabemos que isso pode ocorrer, mas não pretendo mudar tanto para a partida de amanhã contra a Grécia?, afirmou.