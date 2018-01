Brasil ganha do Japão e vai às semifinais do Grand Prix A seleção brasileira de vôlei feminino garantiu nesta sexta-feira o primeiro lugar do Grupo B do Grand Prix ao vencer a seleção do Japão por 3 sets a 1 (23/25, 25/22, 25/16 e 25/17), em 1h47 de partida. Agora, o time do técnico Zé Roberto Guimarães aguarda a definição do segundo colocado do Grupo A para conhecer seu adversário nas semifinais. Foi uma vitória tranqüila avaliando os resultados dos sets. No primeiro, um susto: as japonesas venceram por uma vantagem de dois pontos em apenas 26 minutos. A partir daí, como o time japonês errou muito na defesa, as atacantes brasileiras souberam aproveitar e garantiram a vitória jogando para o gasto. "Nós sempre tivemos dificuldade contra o Japão, perdemos 11 contra-ataques no primeiro set. Um time que joga na base da técnica, o raciocínio se complica e aí foi difícil. Depois o time conseguiu se reorganizar e garantiram a vitória. Foi a pior partida do Japão, elas estavam sonolentas. O ponto positivo foi ganhar por 3 a 1 e agora é se preparar para o jogo deste sábado", disse o técnico Zé Roberto. As semifinais dependem da definição dos jogos, já que a Itália (dona da casa) está envolvida na disputa. Os jogos acontecerão às 9h30 e 12h30 (de Brasília), novamente em Reggio Calabria, na Itália. "Estou na expectativa de que seja Cuba", avaliou Zé Roberto, sobre o provável adversário brasileiro.