Brasil ganha e fica em 1º na Liga A seleção brasileira de vôlei masculino venceu a França por 3 sets a 1 (25/20, 25/13, 22/25 e 25/22) e confirmou a 1ª colocação do grupo E da fase final da Liga Mundial, garantindo sua vaga nas semifinais. Na sexta-feira, o Brasil irá enfrentar a Rússia, novamente em Katowice, na Polônia, na luta por uma vaga na final do torneio, marcada para sábado. Itália e Iugoslávia decidem no mesmo dia quem será o outro finalista. No jogo desta quarta-feira, o Brasil já entrou em quadra classificado para as semifinais, já que a Iugoslávia tinha vencido a Polônia na preliminar, por 3 sets a 0 (25/22, 25/22 e 25/17). Mesmo assim, o time do técnico Bernardinho não relaxou e ganhou dos franceses, que perderam a segunda vaga do grupo para os iugoslavos no saldo de sets. Depois de ter conseguido a melhor campanha na primeira fase da Liga, com apenas uma derrota (para os Estados Unidos), a seleção brasileira é a única equipe invicta nesta etapa decisiva.