Brasil ganha ouro no vôlei de praia O Brasil arrasou no vôlei de praia durante os Jogos da Amizade, disputado em Brisbane, na Austrália, e conquistou nesta terça-feira as medalhas de ouro nas categorias masculino e feminino. No feminino, ouro e prata ficaram com as brasileiras. Sandra Pires e Tatiana Minello derrotaram as compatriotas e pentacampeãs do mundo, Adriana Behar e Shelda por 21-18 e 23-21. A dupla José Loyola e Ricardo Santos venceu os atuais campeões do mundo, os argentinos Mariano Baracetti e Martin Conde por 21-14 e 21-13. A medalha de bronze do torneio feminino ficou com as norte-americanas Barbara Fontana e Elaine Young ao vencerem as campeãs olímpicas, as australianas Natalie Cook e Kerri Pottharst por 21-12 e 25-23. No masculino, o bronze ficou para os norte-americanos Kevin Wong e Stein Metzger, que venceram seus compatriotas Rob Heidger e Eric Fonoimoana por 23-21 e 21-19.