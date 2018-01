Brasil ganha três ouros na praia O domingo foi de festa para o vôlei de praia brasileiro. Três duplas nacionais ocuparam o lugar mais alto do pódio em competições na Europa. Adriana Behar e Shelda, Tande e Emanuel e a dupla formada por Murilo e Klepper conquistaram medalhas de ouro representando o País no circuito internacional. Na Espanha, onde foi encerrada a quarta etapa do Circuito Mundial Feminino, Adriana Behar e Shelda ficaram com o título, após a vitória sobre as norte-americanas Youngs e Fontana, por 2 sets a 0. A partida, disputada sob uma temperatura de 30 graus, foi assistida por aproximadamente 2,5 mil pessoas. Em Stavanger, na Noruega, Tande e Emanuel conquistaram o segundo título no ano, ao derrotarem os irmãos suíços Martin e Paul Laciga por 2 a 0, pela quarta etapa do Circuito Mundial. As duas duplas agora dividem a liderança do ranking mundial. Na Grécia, a dupla Murilo/Klepper, única representante do Brasil no 1º Challenger Internacional, obteve a medalha de ouro ao derrotar os norte-americanos Macau e Heath, também por 2 sets a 0. Como prêmio, eles dividiram US$ 4 mil e ganharam 60 pontos no ranking. Nas duas etapas dos Circuito Mundial houve lugar ainda para outros brasileiros no pódio. No feminino, Sandra e Tatiana venceram as checas Dosoudilova e Celbova, ficando com o bronze, mesma medalha destinada a Zé Marco e Pará, no masculino.