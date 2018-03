Brasil leva jogadoras jovens para Copa Pan-Americana de vôlei

A Copa Pan-Americana de vôlei feminino vai ser realizada no México a partir desta sexta-feira e o destaque do Brasil na competição será a presença de jogadoras das seleções das categorias de base. O grupo treinou no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema (RJ), e o técnico brasileiro Luizomar de Moura explicou que o período de preparação foi importante para as jovens jogadoras. "O mais importante neste período de treinamento foi ver a motivação com que as meninas se apresentaram em Saquarema. Deste grupo, nove jogadoras têm o título mundial de base, além da Bárbara, que foi campeã sul-americana. A Copa Pan-Americana será uma oportunidade para a maioria delas disputar um campeonato adulto", disse Luizomar, que incluiu República Dominicana e Porto Rico entre os favoritos à competição. "As seleções da República Dominicana e de Porto Rico estão vindo do Pré-Olímpico com um bom ritmo de jogo. Ainda não sabemos se os Estados Unidos e Cuba disputarão a competição com suas equipes A ou B. Por fora, correm o Peru, que é dirigido pelo Chico dos Santos, e a Venezuela, que se classificou para as Olimpíadas de Pequim", explicou. Dani Lins, levantadora do Rexona-Ades, é uma das mais experientes da seleção e esteve no grupo que conquistou a competição em 2006. A jogadora afirmou que a Copa Pan-Americana será uma oportunidade de garantir um lugar na seleção adulta. "O grupo é ótimo e estamos indo para o México em busca de um mesmo objetivo: sermos campeãs. A seleção brasileira de novas é a oportunidade de todas mostrarem seu trabalho internacionalmente. É um pezinho para a equipe adulta", disse. O Brasil, vice-campeão da Copa do Mundo, está no grupo B, ao lado de Venezuela, Peru, Porto Rico, além de Cuba e Canadá, que disputaram a final do passado em Monterrey, no México. Naquela oportunidade, as cubanas levaram a melhor. A seleção brasileira vai estrear na sexta-feira contra a Venezuela. Em seguida, enfrentará o Canadá, Porto Rico, Peru e Cuba. No grupo B, estão Argentina Trinidad e Tobago, EUA, República Dominicana, Costa Rica e México. A equipe americana também optará por disputar a competição com jogadoras jovens. A Copa Pan-Americana vai garantir três equipes no Grand Prix de 2009.